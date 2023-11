Scalvini: “Non possiamo ripetere gli errori fatti col Napoli. Essere già qualificati può darci libertà mentale”

Intervenuto in conferenza stampa, il difensore dell’Atalanta, Giorgio Scalvini, ha così parlato alla vigilai della sfida contro lo Sporting Lisbona: “All’andata nel primo tempo abbiamo fatto molto bene. Sarà davvero importante fare una giusta prestazione da parte di tutta la squadra, solo in questo modo possiamo portare a casa il risultato. L’importante è fare una buona prestazione, la gioia della squadra viene prima di quella personale. La nostra testa è soltanto sulla partita”.

Sulla sconfitta contro il Napoli: “Abbiamo fatto delle buone prestazioni, insieme al mister abbiamo analizzato quelli che sono stati questi errori proprio per non ripeterli in partita. L’importante è usare la testa per non inciampare nuovamente in questi errori”.

Infine: “Il fatto di essere già qualificati può darci quella libertà mentale per poter dare il meglio di noi”.

Foto: sito Atalanta