Scalvini: “Cercheremo di trasformare la rabbia per la sconfitta con la Francia in energia positiva”

Giorgio Scalvini, difensore della Nazionale under 21 e dell’Atalanta, ha parlato in vista della gara di domani contro la Svizzera.

Queste le sue parole: “Era la prima partita dell’Europeo e ci stava che di dover spezzare la tensione, ma ho comunque visto una squadra che è entrata in campo con il giusto atteggiamento e infatti abbiamo disputato una buona gara. La Svizzera è un’avversaria tosta, sicuramente non sarà una partita semplice. Bisogna trasformare la rabbia per la sconfitta con la Francia in energia positiva, anche stavolta l’atteggiamento sarà la cosa più importante”.

Il pericolo principale sarà Amdouni. Lo abbiamo visto anche con la Nazionale maggiore svizzera, magari è quello che conosciamo meglio, ma non è il solo giocatore di assoluto valore della loro rosa. Per portare a casa i tre punti dovremo fare una grande gara sia dal punto di vista difensivo che offensivo”.

Foto: Instagram personale