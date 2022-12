Scaloni sulle polemiche dopo l’Olanda: “Rispettiamo gli avversari. Sappiamo perdere, così come sappiamo vincere”

Lionel Scaloni, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della semifinale con la Croazia, è tornato anche sulle tante polemiche legate alla gara con l’Olanda: “La partita contro l’Olanda è stata giocata come si doveva, sia da parte nostra che da parte olandese. In sfide come queste ci sono momenti diversi e ci possono essere polemiche. Noi sappiamo perdere, così come sappiamo vincere. Dobbiamo smentire tutte le cose che sono state dette su di noi, perché rispettiamo profondamente gli avversari. Abbiamo perso con l’Arabia e siamo stati zitti, abbiamo vinto al Maracanà e i giocatori si sono salutati a fine partita”.

Foto: Twitter Argentina