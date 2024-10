Scaloni su Nico Paz: “Ho parlato con Fabregas, ha fatto un salto incredibile”

Nella notte il talento del Como Nico Paz ha esordito con l’Argentina con un assist proprio per Lionel Messi. Il commissario tecnico argentino Lionel Scaloni ha così parlato del giocatore al termine dell’incontro, in conferenza stampa: “Ho giocato con il padre, sarà certamente felice per il suo debutto. E’ qua perché può darci qualcosa e gioca bene. E’ bravo con la palla, sa giocare coi compagni e ha gol nelle gambe. E’ un buon giocatore e un bravo ragazzo. Ci darà qualcosa, piano piano. E’ qua con noi perché sta vivendo un ottimo avvio di stagione, ho parlato col suo allenatore Fabregas per inserirlo poco a poco perché mi sembra la strada corretta, è un ragazzo che ha fatto un salto incredibile, abbiamo bisogno che si alleni con noi e visti gli infortuni è venuto in panchina”.

Foto: Instagram Paz