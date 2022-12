Scaloni su Lautaro: “Può capitare una serata storta. In passato è stato fondamentale per l’Argentina”

Il ct dell’Argentina ha parlato in conferenza stampa del momento che sta vivendo Lautaro Martinez dopo aver sbagliato dei gol non da lui. Ecco le sue parole: “Lautaro ci ha salvati tante volte in passo ed è stato fondamentale e per questo motivo è ingiusto criticarlo dopo che con la Nazionale ha segnato tanti gol. Va bene che segni Julian e va bene anche che segni Lautaro, perché anche lui segnerà.”

Foto: Instagram Lautaro