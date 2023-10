Scaloni su Lautaro: “Pochi gol in Nazionale? È uno dei migliori, è il secondo marcatore dopo Messi”

A due giorni dalla sfida valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026, il ct Lionel Scaloni è intervenuto in conferenza stampa per difendere Lautaro Martinez dall’accusa di segnare poco in Nazionale: “Lautaro è il secondo marcatore dopo Messi. Non siamo preoccupati. Lautaro è uno dei nostri giocatori migliori e lo vogliamo. Non ho nemmeno parlato di questo problema con lui. Non siamo preoccupati, non so se lo sia lui, ma immagino di no. L’altro giorno ha fatto una partita spettacolare e non c’è molto altro da dire”.

Foto: Instagram Lautaro