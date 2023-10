Scaloni su Lautaro: “Ha preso un brutto colpo alla tibia, ma sta bene. Titolare con Alvarez? Vedremo”

Lautaro Martinez è pronto a giocare contro il Paraguay nonostante la brutta botta subita alla tibia. Lo ha detto Lionel Scaloni, ct dell’Argentina, rispondendo ai giornalisti che gli hanno chiesto come stesse l’interista a due giorni dalla partita: “Lautaro arriva bene, in salute, è reduce da un ottimo momento personale. E’ arrivato in nazionale praticamente da zero e sta dando il suo contributo, questo è ciò che ci lascia tranquilli. Quanto alla sua condizione, ha preso un colpo alla tibia, ma sta bene. È un toro, è forte, sta bene”.

Poi ha proseguito parlando dell’eventuale coppia con Julian Alvarez: “Hanno già giocato insieme dall’inizio, al contrario di quello che avevo detto nella precedente conferenza stampa. Sono aperto a tante cose, dipenderà dalla partita e se crediamo che debbano giocare insieme. Non sarebbe un problema, al di là del fatto che sono entrambi nove ma diversi, quindi possono giocare in coppia. Prima di tutto vedremo cosa è meglio per la partita e decideremo per il meglio”.

Foto: Twitter Argentina