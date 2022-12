Scaloni su Di Maria: “Le sue condizioni stanno migliorando. Se sta bene giocherà, ma vedremo dopo l’allenamento di oggi”

Il ct dell’Argentina ha parlato delle condizioni di Di Maria in conferenza stampa. Di seguito le sue parole: “Se sta bene Di Maria giocherà. Le sue condizioni stanno migliorando. Ma dobbiamo aspettare l’allenamento di oggi per capire se potrà scendere in campo. Nel pomeriggio avremo un quadro più chiaro e dopo la seduta decideremo la squadra.”

Foto: Instagram Di Maria