Scaloni: “Soulé può entrare a far parte del gruppo in qualsiasi momento”

Durante l’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, Lionel Scaloni, ct dell’Argentina, ha parlato dei talenti argentini in Serie A, soffermandosi su Soulé e Valentin Carboni: “Sono il presente e il futuro perché stanno facendo bene e meritano una convocazione. Soule non l’ho mai chiamato, ma ha scelto di giocare nell’Argentina e può entrare a far parte del gruppo in qualsiasi momento. Carboni, invece, è già stato con noi e sono pure andato vicino a farlo esordire. Se continuerà così, verrà in nazionale e ci starà per anni”.

Foto: Instagram Soulé