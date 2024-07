Scaloni: “Siamo contenti, ma questa volta non mi sono divertito”

Intervenuto nel post partita di Argentina-Ecuador, ai microfoni di ‘TyC Sports’, l’allenatore della nazionale albiceleste, Lionel Scaloni, ha commentato così la partita dei suoi: “La cosa positiva è che abbiamo superato il turno. Al di là del fatto che l’avversario ti sottometta o meno, la squadra reagisce sempre. Il calcio è questo: chi entra, ha voglia di fare bene. Questa volta non mi sono divertito per niente. Siamo contenti, certo, ma questa volta non mi sono divertito”. Il C.T. ha parlato anche della prestazione super del ‘Dibu’ Martinez tra i pali: “Un portiere a volte tocca dei palloni, ma Dibu li salva e fa rumore in campo. Ai rigori la squadra ha una fiducia cieca nel proprio portiere e questo è fondamentale. Anche se Leo avesse fallito, con tutto quello che comporta, la squadra sapeva che sarebbe successo qualcosa di positivo. Io non sono un allenatore dei portieri, ma quando vanno a salvare, a volte li sfiorano, li tirano fuori.. lui li salva, in campo fa rumore per come li salva. È meglio che sia argentino”.

Foto: twitter Argentina