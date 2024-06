Scaloni: “Non è stato facile. Gestione Alvarez-Lautaro? In ogni partita userò il giocatore che ritengo migliore”

L’Argentina ha sconfitto il Cile grazie al gol di Lautaro e si è qualificata così ai quarti di finale di Copa America. A margine della partita Scaloni ha commentato il match ai microfoni di TyC Sports, parlando anche della gestione Alvarez-Lautaro. Di seguito le sue parole:

“Non è stato facile e abbiamo vinto nel momento meno atteso, direi, perché la partita si stava già spegnendo. La squadra ha continuato a crederci, ad attaccare, anche se negli ultimi 10 o 12 minuti ha iniziato ad allungarsi un po’ di più. È meritato perché l’Argentina si è impegnata, il Cile ha lavorato molto bene.” Sulla gestione dei due attaccanti: “Lautaro e Julián hanno giocato insieme ma c’è una questione di equilibrio. Oggi Lautaro ha fatto un gol e il primo felice è lui e il secondo è Julián. Poi prosegue: “Ogni partita userò il giocatore che ritengo migliore, in questa occasione lo erano entrambi, ma dobbiamo sempre essere equilibrati. Mi piace una squadra che abbia una struttura e non è facile averla con certi tipi di giocatori, è normale. Il resto della Coppa sarà in discussione, per ora stanno facendo bene e siamo contenti”.

Foto: twitter Argentina