Scaloni: “Non cambieremo il nostro DNA. Di Maria? Speriamo si ritiri al meglio”

Il ct dell’Argentina Lionel Scaloni ha parlato in conferenza stampa in vista della finale di Copa America tra contro la Colombia, che si giocherà domani notte a Miami. L’albiceleste va a caccia del 16esimo titolo continentale e il quarto in totale da quando l’ex calciatore è alla guida della Seleccion: “È una finale e ogni finale ha i suoi caratteri distintivi, ma il DNA di questa squadra è sempre lo stesso. Dal punto di vista calcistico, non cambieremo il nostro approccio, cercheremo di essere protagonisti, anche se sappiamo quali sono i fattori in gioco e cosa c’è in palio”.

Infine su Angel Di Maria, che giocherà la sua ultima partita in Nazionale: “Decidiamo sempre la formazione in base alla partita. Contro l’Ecuador non ha giocato e poteva essere la sua ultima partita. Per fortuna è andata bene. Come allenatori sentiamo che questo è fondamentale, altrimenti ci sono troppi condizionamenti. Speriamo che vada tutto bene e che Ángel possa ritirarsi nel miglior modo possibile”.

Foto: twitter Argentina