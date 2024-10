Scaloni: “Nessuno più di Lautaro merita il Pallone d’Oro di quest’anno”

Lionel Scaloni, CT della Nazionale argentina, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di qualificazione mondiale contro la Bolivia. Il campione del Mondo, interpellato sulle possibilità di Lautaro Martinez per il Pallone d’Oro, non ha avuto dubbi: “Ha fatto un anno spettacolare, ha segnato nella finale di Coppa America ed è stato capocannoniere. Lo merita più di tutti, spero che possa vincere. E’ un ragazzo che apprezzo tantissimo, è stato con noi dal minuto zero. La possibilità ci sarà anche in avanti perché ha un grande futuro davanti a sè”.

Foto: twitter Argentina