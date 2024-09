Scaloni: “Muniain al San Lorenzo? Lo apprezzo, spero in un buon ritorno d’immagine”

Lionel Scaloni ha parlato in conferenza in vista della sfida contro la Colombia e ha valutato positivamente l’approdo di Iker Muniain al San Lorenzo: “Non so se sorprendermi per la firma. È vero che è un giocatore ancora in forma, nel pieno della carriera, può dare tantissimo al San Lorenzo. Negli anni in cui ha giocato in Spagna è stato sempre un calciatore diverso. Da quello che ho capito è appassionato del calcio argentino, spero che faccia bene così da poter aprire le porte ad altri ragazzi che vogliono venire qui. Sarebbe bello portare sempre più giocatori dall’Europa, non solo il contrario. Spero che possa esserci un buon ritorno d’immagine. Apprezzo che abbia scelto di venire in Argentina”.

Foto: twitter Argentina