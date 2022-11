Scaloni: “Messi sta bene, abbiamo bisogno di tutti. Speriamo domani di portare gioia a Maradona”

In conferenza stampa il ct dell’Argentina, Scaloni ha parlato della partita di domani contro il Messico, delle condizioni di Messi. Di seguito le sue parole: “Non abbiamo dubbi sul nostro modo di giocare. Nell’allenamento di oggi decideremo il squadra, è possibile che faremo qualche variazione, non cambieremo il nostro modo di giocare. Messi? Leo sta bene. Più che mai abbiamo bisogno di tutti. Fisicamente e moralmente, sta bene”. Infine ha ricordato Maradona a due anni dalla morte, ecco cosa ha detto: “E’ un giorno molto triste per il mondo intero per l’anniversario di Diego. Speriamo domani di portargli gioia se ci guarda dal cielo. Sembra incredibile che non sia più qui”.

Foto: Twitter Argentina