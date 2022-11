Scaloni: “Messi ora è maturo. Gli chiedo solo di godersi il Mondiale e divertirsi”

Il CT dell’Argentina, Scaloni, ha parlato a Olé in merito a Messi, che è alla ricerca della vittoria del Mondiale.

Queste le sue parole: “Quello che Leo trasmette ai tifosi o ai giornalisti, che è da pelle d’oca, riesce a trasmetterlo anche ai compagni. Ha sempre saputo rivolgersi nel modo giusto a tutti, ora è in un momento di maturità totale: è importante soprattutto che sappia godersi questo Mondiale. Non solo gli argentini, ma tutto il mondo del calcio lo vuole vedere in campo per un tempo indefinito. Per questo deve divertirsi al massimo e giocare come sa, non gli chiediamo nient’altro”.

Foto: twitter Argentina