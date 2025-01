Scaloni: “Messi ha voglia di giocare il Mondiale”

A meno di 500 giorni dall’inizio del Mondiale 2026, che si disputerà negli Stati Uniti, in Messico e in Canada, il ct dell’Argentina, Lionel Scaloni, ha così parlato del futuro di Lionel Messi. Nell’intervista con D-Sports ha svelato: “Se Messi ci sarà al Mondiale (avrà 39 anni, ndr)? La prima cosa da dire è che sia lui che i suoi compagni sono consapevoli che manca ancora discreto tempo e la voglia di giocare il Mondiale ce l’ha lui e ce l’hanno tutti, ma garantirlo adesso è qualcosa che bisogna lasciare al tempo, vedere come si arriva. Lui sa molto bene tutto quello che pensiamo noi, ed è il più intelligente di tutti”.

Foto: twitter Argentina