Scaloni: “Messi giocherà fino al Mondiale del 2026? Non so nemmeno se ci sarò io. Non gli mettiamo fretta”

L’Argentina torna a giocare una gara che mette in palio punti, dopo la vittoria del Mondiale in Qatar e le tante amichevoli disputate. L’avversario, nella notta italiana, sarà l’Ecuador.

In conferenza stampa, il CT Lionel Scaloni, ha parlato di diversi temi e anche del futuro di Messi.

Queste le sue parole: “Messi in campo fino al Mondiale del 2026? Non so nemmeno se ci sarò io. Oppure se l’Argentina si qualificherà. So che Messi farà più di quello che può per giocare, non ha altre intenzioni. Per noi averlo in campo è importante, non c’è motivo di mettergli fretta. Per rispetto chiedo: siamo già qualificati per il Mondiale? No. Allora come facciamo a sapere se uno di noi sarà lì? In ogni caso, tutti lo vogliamo lì”.

Foto: twitter Argentina