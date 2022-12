Scaloni: “Messi è il migliore della storia. Adesso ci manca l’ultimo passo”

Termina 3-0 al Lusail Iconic Stadium, l’Argentina stende la Croazia e vola in finale dove affronterà la vincitrice di Francia–Marocco. Intervenuto in conferenza stampa, il commissario tecnico della Selección, Lionel Scaloni, ha così commentato il traguardo raggiunto: “Festeggiamo perché abbiamo raggiunto un grande traguardo ed è qualcosa di molto emozionante. Però c’è ancora un passo da compiere. Ora godiamoci questo trionfo, poi pensiamo a cosa verrà. La gente è con noi, lo era anche quando abbiamo perso con l’Arabia Saudita. Sentiamo il sostegno di tutti e questa è una cosa che non ha eguali. Chi tra Francia e Marocco? Sono due ottime nazionali, ci toccherà chi deve toccarci”. Infine, su Lionel Messi: “Essendo argentino sembro di parte, ma è da tempo che dico che è il migliore della storia. E’ emozionante, ogni volta che lo vedi giocare ti genera qualcosa”

Foto: Twitter Argentina