Scaloni: “Messi aveva bisogno di minuti. Ora è in forma, sta bene e farà parte del gruppo”

Lionel Scaloni, allenatore dell’Argentina, ha tenuto una conferenza stampa in vista del doppio appuntamento contro il Venezuela per il nono appuntamento delle qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026, soffermandosi su Lionel Messi: “Leo sta bene, ha giocato diverse partite prima di venire a giocare per noi ed è quello di cui aveva bisogno: avere più minuti. Prima della precedente convocazione avevamo parlato e la decisione era che non doveva venire perché aveva bisogno di giocare. Ora è in forma, sta bene. Farà parte della squadra”.

Foto: Instagram Messi