Scaloni loda Correa: “Sono soddisfatto, ha avuto tre palle gol. Avrebbe meritato di segnare”

Nella partita vinta dalla Nazionale Argentina contro il Venezuela per tre reti a zero è sceso in campo dal primo minuto anche il calciatore dell’Inter Joaquin Correa, che ha offerto una buona prestazione pur non avendo trovato la via del gol. Di lui ha parlato il commissario tecnico Lionel Scaloni dopo il fischio finale dell’incontro: “Ha avuto tre palle gol nette con ottimi movimenti, si sarebbe meritato la rete, l’avesse fatto parleremmo di una partita nettamente migliore. Sono molto soddisfatto perché ha fatto quello su cui abbiamo lavorato in allenamento”.

Scaloni prosegue parlando della sua Nazionale: “Stiamo dimostrando che tutti hanno delle possibilità. Non ho dubbi, abbiamo ancora margini di miglioramento, non dobbiamo pensare che vada tutto bene solamente perché stiamo vincendo”.

