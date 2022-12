Scaloni: “L’Australia ci ha creato tanti problemi. Per fortuna abbiamo giocatori come Messi che cambiano le partite”

Lionel Scaloni, CT dell’Argentina, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro l’Australia e la qualificazione ai quarti di finale di Qatar 2022.

Queste le sue parole: “É stata una partita difficile, ci hanno messo una pressione soffocante, che ci è costata soprattutto nel primo tempo. All’intervallo abbiamo però fatto delle correzioni. Leo (Messi, ndr) ha aperto la partita e poi abbiamo alzato il ritmo. Di María? Questa sera non poteva giocare, anche se averlo in panchina è sempre una tentazione. Speriamo che con il passare dei giorni possa migliorare e mettersi in gioco. L’Australia è stata un avversario complicato: bene che tutti capiscano che la difficoltà di questa competizione è massima”.

Foto: twitter Argentina