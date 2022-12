Serata di festa per l’Argentina: vittoria per 2-0 sulla Polonia e pass per gli ottavi di finale della Coppa del Mondo come prima della classe. Ma c’è anche una brutta notizia per la Seleccion: il problema muscolare di Angel Di Maria. Il giocatore della Juventus è stato sostituito a mezz’ora dalla fine ed è lo stesso ct Scaloni a spiegarne il motivo in conferenza stampa: “Ha sentito indurirsi il quadricipite”. Condizioni da valutare.

Foto: Twitter Argentina