Scaloni: “La finale con la Spagna sarà un problema per me”

Dopo la vittoria della Copa America contro la Colombia, ora per l’Argentina ci sarà Finalissima contro la Spagna. Al termine della partita, ne ha così parlato il commissario tecnico Scaloni:: “La mia famiglia è qui e siamo doppiamente felici. La Spagna ha vinto e l’Argentina ha vinto. Una parte della mia famiglia è spagnolae sono felice che la Spagna abbia vinto. Ho un legame speciale con il Paese, vivo lì e conosco l’allenatore. Se si giocherà la finale, sarà un problema perché la mia famiglia è divisa. Sarebbe bello giocare contro la Spagna. Sarebbe una partita molto bella tra due squadre che in questo momento sono in un grande momento, che stanno mostrando un modo di giocare diverso dagli altri”.

Foto: twitter Argentina