Scaloni: “E’ stata una sofferenza. Sembrava finita, poi potevamo perdere. La mia famiglia mi ha insegnato a non arrendermi mai”

Lionel Scaloni, CT della Nazionale argentina, ha parlato dopo il trionfo del Mondiale in Qatar.

Queste le sue parole: “Non può essere che abbiamo sofferto così tanto, ma questa squadra è fatta per soffrire e sa reagire a ogni cosa. Sembrava finita, la partita era in pugno, la Francia era in difficoltà, ma a questi livelli basta poco, e poi potevamo anche perderla. Sono emozionato e orgoglioso dei miei, dopo tante critiche ora godiamoci il trionfo perché ce lo siamo meritato. Tutto merito dei miei giocatori, sono un gruppo incredibile”.

Sulla famiglia: “Sono grato del supporto della mia famiglia. Se mio padre potesse vedermi, e penso che lo stia facendo… Lui e mia madre mi hanno insegnato a non arrendermi mai, in nessuna circostanza. Anche quando non si vince è importante aver dato tutto”.

Foto: twitter Argentina