Scaloni e l’assist a Messi: “Sarà al prossimo Mondiale? Dipende da lui”

Il c.t. dell’Argentina Lionel Scaloni ha parlato a Radio Calviá della possibile partecipazione di Lionel Messi ai prossimi Mondiali: “Penso che Messi possa giocare nel prossimo Mondiale. Dipenderà molto da quello che vuole, da quello che succede nel tempo, se si sentirà bene. È felice quando gioca e le porte saranno sempre aperte. Messi non aveva bisogno di vincere un Mondiale per essere annoverato tra i più grandi, o essere considerato il più grande. Gli si chiede sempre di più. Ora ha vinto il Mondiale e non so cosa gli chiederanno”.

Foto: Twitter ufficiale Federazione argentina