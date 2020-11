Scaloni: “Dybala sta attraversando un periodo difficile. Tornerà quello che conosciamo”

Lionel Scaloni, ct dell’Argentina, ha parlato n conferenza stampa, tra le altre cose, del momento difficile che sta attraversando Paulo Dybala.

Queste le parole del CT: “Dybala è un ragazzo che apprezziamo al di là dell’aspetto legato al calcio, sia io che il mio staff. E’ un ragazzo per bene, semplice, dedito al lavoro e molto serio. Sta attraversando un momento difficile e dobbiamo stargli vicino, come penso gli sia vicino il suo club: tornerà quello che conosciamo. È un giocatore che ha colpi molto interessanti, la continuità non è stata mai dalla sua. Magari una partita spacca il Mondo e quella dopo si assenta, ma tecnicamente non si discute. Non fa parte di questa convocazione perchè in queste settimane altri giocatori hanno reso meglio ed è stato giusto premiarli, ma gli stiamo vicini come facciamo con tutti. Inoltre aveva qualche piccolo problema fisico e abbiamo evitato la chiamata. Gli mando un abbraccio”.

Foto: Twitter Argentina