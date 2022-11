Scaloni: “Dybala? La scelta di andare alla Roma è stata intelligente. Paredes? Fa diventare tutto facile, ha la tecnica di Pirlo”

Il CT della Nazionale agentina, Lionel Scaloni, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport, dove ha parlato degli argentini che giocano in Italia.

Queste le sue parole: “Dybala? Andare alla Roma è stata una scelta molto intelligente, perché la città è spettacolare e perché pensavo potesse diventare un idolo. Ha trovato un allenatore capace di sfruttarlo al meglio, il cambio mi è piaciuto. Noi ct guardiamo come un giocatore s’inserisce in una squadra, e Paulo si è incastrato alla perfezione tanto nella Roma come nella particolarità di Roma. E poi come persona è spettacolare, nel gruppo è fondamentale e gli vogliamo un gran bene”.

Su Paredes: “Ha avuto un’evoluzione tattica simile a quella di Pirlo, del quale ha la stessa tecnica: quando ha il campo davanti a lui fa diventare tutto facile, e ha il passaggio verticale che apprezziamo molto. Vogliamo gente con il piede buono e uno o due che possano rompere le linee”.

Foto: twitter Argentina