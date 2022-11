Scaloni: “Domani non ci saranno cambiamenti. Non esce nessuno dalla formazione che abbiamo visto in questi giorni”

Il ct dell’Argentina, Scaloni, ha parlato in conferenza stampa della partita di domani alle 11 contro l’Arabia Saudita. Di seguito le sue dichiarazioni: “La squadra per domani è definita. Non ci saranno cambiamenti. Non esce nessuno dalla formazione che abbiamo visto in questi giorni. Diversi sono arrivati ​​con qualche problema e questa settimana abbiamo dovuto gestire il loro minutaggio in modo che tutti potessero arrivare nelle migliori condizioni. Per loro non è stato facile giocare ogni tre giorni prima di partire per il Qatar. Questo ha influito molto sulla preparazione. I giocatori sono carichi e determinati. I favoriti? Ci sono almeno otto squadre che possono vincere questi Mondiali. I dettagli faranno la differenza, noi faremo di tutto per vincerli”.

Foto: Twitter Argentina