Scaloni: “Digiuno di Lautaro in Nazionale? Non sono preoccupato. Nell’Inter segna con regolarità”

Lionel Scaloni, CT dell’Argenina, in conferenza stampa alla sfida con il Brasile, ha parlato dell’astinenza di reti in Nazionale di Lautaro Martinez, che non segna dai Mondiali con la maglia dell’Albiceleste.

Queste le sue parole: “Lautaro in crisi? Dire che è un anno che non segna con noi. Bisogna vedere quante partite sono state giocate, significa che ne sono passate 15. Ha segnato il gol su rigore che è stato importante, contro l’Olanda nei quarti di finale al Mondiale in Qatar. Io non sono un grande fan delle statistiche, segna spesso nell’Inter e sta bene. Anche Julian Alvarez segna spesso e non è preoccupante. È una statistica relativa. È ovvio che ha un gol e non sono preoccupato. La cosa complicata è decidere tra l’uno o l’altro”.

Foto: twitter Argentina