Scaloni convoca per la seconda volta Valentin Carboni: il baby talento dell’Inter può superare Messi

Nella lista diramata dal ct Scaloni dell’Argentina campione del mondo c’è anche il nome di Valentin Carboni, attaccante classe 2005 dell’Inter che domani diventerà maggiorenne. Inzaghi lo ha fatto debuttare quest’anno sia in Serie A che in Champions League, l’argentino è ormai a tutti gli effetti da considerare un elemento della prima squadra.

Il club nerazzurro punta fortemente su di lui. Carboni è una seconda punta mancina e ha tutte quelle qualità che appartengono ai numeri 10. Il tempo è tutto dalla sua parte, ma Valentin può già entrare nella storia del calcio argentino: se dovesse debuttare in uno dei due prossimi impegni dell’Argentina contro Panama (23 marzo) o Curaçao (28), diventerebbe il secondo più giovane debuttante di sempre dietro a Diego Armando Maradona (16 anni e tre mesi) e davanti all’idolo Messi (18 anni e un mese).

Si tratta della seconda convocazione per il giovanissimo talento dell’Inter, chiamato già un anno fa dal ct Scaloni insieme al fratello Franco, esterno sinistro classe 2003 ora al Monza sempre in prestito dal club nerazzurro. Il classe 2005 però risultò positivo al Covid in Argentina e la sua prima esperienza si trasformò in incubo. Ora invece è pronto a scrivere la storia.

Foto: Instagram Carboni