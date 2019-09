Scaloni: “Buon test col Cile, il risultato contava poco. Contento per i più giovani perché…”

Lionel Scaloni, commissario tecnico della nazionale argentina, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Cile per 0-0 in amichevole: “È stato un buon test amichevole e il risultato contava poco sinceramente. Mi è piaciuto come sono entrati i più giovani in campo, sono contento per loro perché non si notava il peso della maglia. Vogliamo sempre vincere, ma l’importante è il gioco e per il momento va bene così. Dobbiamo continuare in questa direzione”.

Foto: Mundo Deportivo