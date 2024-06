Scaloni: “Alvarez e Lautaro? Ben venga che siano in condizione per la Copa America”

L’Argentina del Ct Scaloni si prepara a giocare una Copa America da favorita. In attacco si riproporrà per tutto il corso della competizione il duello fra Julian Alvarez e Lautaro Martinez, che il Commissario tecnico dell’Albiceleste ha commentato così dal ritiro della Nazionale: “Julian ha avuto pochi minuti al City negli ultimi mesi, ma ha giocato in una squadra di prima fascia. Lautaro è stato capocannoniere in Serie A. Vedremo partita dopo partita, è quello che facciamo sempre: decidere cosa è meglio per la squadra. Sono entrambi benvenuti. Ben venga che siano in condizione, soprattutto fisicamente, per poter affrontare la Copa America”.