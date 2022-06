Scaloni: “Abbiamo vinto e dominato contro una delle migliori nazionali al mondo. Non siamo i favoriti ai Mondiali”

Il CT dell’Argentina, Lionel Scaloni, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria del trofeo contro l’Italia a Wembley.

Queste le sue parole: “Innanzitutto i tifosi sono contenti, hanno visto la squadra giocare molto bene. Tutti quelli che vivono qui e sono stati qui si sono divertiti molto, i miei amici pure. Abbiamo giocato contro una squadra importante, l’Italia è una delle migliori squadre che ci sono, ma le cose sono andare come previsto”.

Hai riportato l’Argentina dove merita di essere?

“Volevamo ristrutturare e riorganizzare la Nazionale, tornare alle nostre origini e giocare al calcio per le nostre famiglie e per il popolo argentino. I giocatori l’hanno capito ed è merito loro, io ho solo messo un paio di cose”.

E’ stata una delle migliori gare delle sua gestione?

“E’ stata una prestazione di alto livello. Oggi abbiamo giocato bene per larghi tratti, nel primo tempo l’Italia ci ha reso le cose difficili e su alcuni aspetti dobbiamo migliorare. Non so se sia stata la miglior partita, abbiamo avuto un ottimo approccio: magari abbiamo fatto meglio in altre gare ma sono molto soddisfatto”.

L’Argentina può essere la grande favorita al Mondiale? Lewandowski vuole cambiare in estate, può influire in vista del Mondiale?

“No, non credo che il cambio di club in generale possa influire. Per quanto riguarda i favori del pronostico no, siamo una buona squadra ma non siamo favoriti”.

Foto: Twitter Argentina