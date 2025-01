Scacco matto Conceicao, la Supercoppa è del Milan! Rimonta pazzesca sull’Inter: da 2-0 a 2-3, decide Abraham al 93′

La Supercoppa italiana è del Milan! I rossoneri vincono in rimonta contro l’Inter: 3-2, decide Abraham al 93′. La prima occasione della gara arriva al 15′ ed è a tinte rossonere. Palla dentro di Musah, grande giocata di Reijnders ad eludere l’intervento di Bisseck ma la sua conclusione si spegne sul fondo. Al 23′ arriva la risposta dei nerazzurri con Dimarco che tira una bordata, ma Maignan è attento e risponde presente allungando la conclusione dell’esterno nerazzurro in calcio d’angolo. Al 34′ arriva la brutta notizia per Simone Inzaghi: problema muscolare per Hakan Calhanoglu e cambio forzato. Al suo posto è entrato Asllani. All’ultimo istante della prima frazione di gioco arriva la rete di Lautaro Martinez: Mkhitaryan serve Taremi che trova Lautaro in area di rigore, sterzata e gol per il Toro che porta avanti l’Inter. Pronti, via. E l’Inter trova il raddoppio al 47′ con Mehdi Taremi che si lancia nello spazio alle spalle della difesa rossonera, grande aggancio in corsa e non lascia scampo a Maignan. Conceicao inserisce subito Rafael Leao al posto di Jimenez. E nel suo primo assolo, al 52′, arriva il calcio di punizione che accorcia le distanze con Theo Hernandez che beffa Sommer sul suo palo. Al 72′ l’Inter sfiora il gol del 3-1 con Carlos Augusto, ma il suo colpo di testa varca la linea per metà, poi il salvataggio di Maignan. All’80’, però, arriva il gol dei rossoneri per la parità: Leao lancia Theo nello spazio che va in mezzo da Pulisic, controllo e mancino all’angolino. All’87’ arriva la grande occasione per tornare avanti per l’Inter: Frattesi viene imbucato in area di rigore, ma Thiaw chiude tutto. La palla viene raccolta da Dumfries che controlla e calcia a rete, ma viene murato da Maignan. Ma la zampata vincente è a tinte rossonere con Abraham al 93′ che deposita in rete un facile tap-in consegnatogli da Rafael Leao. Termina così 3-2 a Riad, la Supercoppa è del Milan di Sergio Conceiçao.

Foto: Instagram Serie A