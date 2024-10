Savona: “Posso fare il centrale di difesa. A Lipsia abbiamo fatto una grande partita”

Nuova titolarità per Nicolò Savona, che alle 12:30 scenderà in campo contro il Cagliari allo Juventus Stadium. Intervistato da DAZN, l’italiano (riferendosi all’infortunio di Bremer) ha spiegato che può giocare nel ruolo di difensore centrale, nel caso in cui ve ne fosse la necessità.

“Abbiamo fatto una grande partita in Champions, ora dobbiamo pensare al Cagliari. Ho fatto anche il centrale di difesa, oggi gioco terzino destro, le scelte le farà il mister, sono a disposizione. Per me la Juve è casa, sono qua da quando ho 8 anni, è un sogno e lo sarà sempre”.

Foto: Instagram Juventus