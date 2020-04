Saviola: “Giocare con Messi non è facile, ma Lautaro può essere utile al Barcellona”

Intervistato da Goal.com, Javier Saviola, ex-attaccante argentino del Barcellona, ha parlato di Lautaro Martinez e della possibilità di vederlo giocare al fianco di Lionel Messi: “Onestamente è per me un giocatore che può tornare utile al Barcellona. Sappiamo cosa voglia dire essere accanto a Suarez, Messi ed altri grandi campioni. Non sto dicendo che è facile giocare con loro. Ad esempio, Dybala ha detto che è stato difficile giocare con Messi ed io sostengo la sua tesi, perché riuscire a sostenere il suo ritmo richiede un altro livello di concentrazione. Sembra facile ma non lo è.”

Foto: amazingblogsport.com