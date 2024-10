Savinho: “E’ arrivato il momento di dimostrare cos’è la Seleçao”

Savinho, esterno offensivo del Manchester City, è stato convocato dal Brasile su scelta del ct Dorival Junior per le qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026 di ottobre, rispettivamente contro Cile e Perù.

Queste le sue parole in conferenza stampa: “Non vedo l’ora di tornare, perché lavoro duramente al club ogni giorno. Purtroppo sono stato escluso dall’ultima squadra a causa di un piccolo infortunio, non troppo grave. Mi sono ripreso abbastanza in fretta, il Manchester City mi ha dato pieno supporto fisioterapico. Sono tornato, sono riuscito a giocare qualche buona partita quando ne ho avuto l’occasione e oggi sono qui con la Nazionale. Non vedo l’ora che arrivino le due partite importanti. È arrivato il momento, un momento molto positivo per tutti i giocatori, di mostrare davvero che cos’è il Brasile, dove meritiamo di essere. Sono sicuro che tutti i convocati hanno in mente questo obiettivo: far tornare il Brasile a vincere le partite e far sì che i tifosi si godano le nostre partite quando vanno allo stadio”.

Sul Cile: “Ho già giocato contro il Cile in passato, a livello giovanile, nell’Under-15. Abbiamo vinto, è stata una partita molto bella. Non credo che cambi molto dal livello giovanile a quello professionale, sono giocatori molto competitivi che corrono molto e lottano per la maglia. E noi dobbiamo mostrare il nostro calcio brasiliano, che è quello di essere felici in campo per ottenere la vittoria”.

Sul Manchester City: “Era il mio sogno fin da quando ero bambino, perché guardavo sempre il City giocare. Ho sentito parlare molto di loro, che i giocatori si sviluppano molto. Spero di poter crescere molto con Guardiola mentre sono al Manchester City”.

Su Guardiola: “Tutti nella mia famiglia continuano a chiedermi com’è Guardiola. Io rispondo che è un grande papà, che mi aiuta molto in campo. Quando è il momento di caricare, carica, quando è il momento di elogiare, elogia. È un grande allenatore, sono molto felice di essere con lui al Manchester City”.

Foto: Instagram Manchester City