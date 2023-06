Savicevic: “Maldini? Gli americani non capiscono di calcio, vivono in un altro mondo rispetto all’Europa”

A Sky Sport ha parlato Dejan Savicevic dell’attuale situazione societaria del Milan e dell’addio di Maldini. Ecco le sue parole: “Non me l’aspettavo l’addio di Maldini. Non si può sempre vincere. Gli americani non capiscono di calcio, vivono in un altro mondo rispetto all’Europa”

Sulla finale di stasera: “Il City è molto forte, per me Guardiola è il miglior allenatore del mondo e degli ultimi 10-15 anni. È strano che non l’abbiano vinta anche l’anno scorso: è il loro anno. Come gioca il City non gioca nessuno”.

Foto: Dejan Savicevic – Pianeta Milan