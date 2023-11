Savicevic: “Leao è un po’ un genio come lo ero io, mi sorprende non vederlo titolare nel Portogallo”

L’ex giocatore del Milan Dejan Savicevic ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Ecco una parte delle sue parole su Leao:

“Leao è un grande giocatore, negli ultimi due o tre anni è il migliore del Milan. Per me non è una sorpresa che giochi come con il Psg. Per me è una sorpresa andare in Qatar al Mondiale e non vederlo titolare. Leao ogni tanto è un Genio come ero io. Un piccolo Genio, ma diverso”.

Foto: Pellgje.com