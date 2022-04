Savic: “Non sono contento, ma abbiamo difeso molto bene e restano novanta minuti”

Stefan Savic, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha analizzato la sconfitta rimediata contro il Manchester City: “Cos’è mancato all’Atletico Madrid? Un po’ di concentrazione nella giocata utile a cercare il gol. Abbiamo fatto molto bene in difesa: sapevamo che se ci fossimo chiusi bene al centro, avremmo costretto il City a giocare sulle fasce, così da non permettergli di fare danni. Non sono contento, ma abbiamo ancora novanta minuti da giocare nel nostro stadio“.

Foto: Twitter Atletico Madrid