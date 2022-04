Save The Children fa chiarezza: “La relazione con Cristiano Ronaldo si è interrotta nel 2018”

In giornata è emersa la notizia del troncamento della relazione tra Save The Children e Cristiano Ronaldo per quanto accaduto contro l’Everton, con il portoghese protagonista. L’Organizzazione, tramite un comunicato stampa, ha precisato: “La relazione con Cristiano Ronaldo si è interrotta nel 2018. Il calciatore, per qualche anno ha sostenuto il lavoro di Save the Children a supporto delle famiglie povere nel mondo, ma da quella data non è più un ambasciatore dell’Organizzazione“.

Foto: Twitter Manchester United