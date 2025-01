Saumel (tecnico Sturm Graz): “Gasperini è tra i migliori al mondo”

Le parole di Jurgen Saumel, tecnico dello Sturm Graz, pronunciate in conferenza stampa, alla vigilia della sfida di Champions contro l’Atalanta.

“Dobbiamo dimostrare compattezza, cercare di sfruttare le occasioni. L’Atalanta è una squadra fantastica, hanno dei giocatori che possono fare la differenza, sarà un’esperienza fantastica. Dobbiamo fare di tutto per cercare di giocare come sappiamo fare. Sappiamo chi abbiamo di fronte, dobbiamo cercare spazi: loro giocano ogni tre giorni, non contro squadre banali, questo può essere un buon vantaggio. Per me l’Atalanta è una squadra molto forte. Gasperini è un allenatore tra i migliori al mondo, sarà un test molto difficile, ho fiducia nella mia squadra. L’Atalanta ha vinto l’Europa League, sarà una partita tosta, giocano un calcio molto fisico, davanti hanno tre giocatori che possono fare la differenza in ogni momento”.

La stima nei confronti di Gasperini e l’aneddoto sui tempi del Brescia: “Gasperini? È molto bravo, tra i migliori al mondo, contro di lui, quando era al Genoa, abbiamo quasi rischiato di retrocedere. Ma lo stimo davvero molto”.

Foto: Instagram Atalanta