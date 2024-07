Saul Coco vicino al Torino: confermate le indiscrezioni delle 13

Ceduto Buongiorno, il Torino si appresta a prendere subito un nuovo difensore centrale. Si tratta di Saul Coco, classe 1999, difensore spagnolo naturalizzato e originario della Guinea Equatoriale. È una notizia anticipata da Toro Zone poco dopo le 13 e che ha trovato molte conferme. L’operazione prevede una cifra di circa 7 milioni più bonus di 2-3 milioni da versare al Las Palmas con percentuale da futura vendita. Il Las Palmas chiede qualcosa in più, ma Coco è in scadenza di contratto e dovrà ridimensionare un po’ le richieste. Quindi Coco si avvicina, ora anche il Torino si muove sul mercato in entrata.