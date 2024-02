Saul: “Arriviamo bene alla sfida contro l’Inter”

Saul Niguez, centrocampista dell’Atletico, ha parlato a Marca, soffermandosi sulla imminente sfida all’Inter in Champions.

Qeuste le sue parole: “Vittoria importante, era importante vincere dopo due sconfitte consecutive non tanto per i tre punti in sé, che sono stati fondamentali, ma per come sonoarrivati: fin dall’inizio abbiamo spinto forte, trasmettendo alla gente la voglia che avevamo di vincere. Abbiamo vinto tanti duelli, l’80-85% erano nostri, questo ci ha portato ad essere in vantaggio nel primo tempo. La squadra arriva molto bene mentalmente. La cosa bella di questa squadra è che siamo tutti capaci di fare bel calcio, chi sta in panchina esce e rivoluziona il gioco, poi l’allenatore dà l’opportunità agli altri e loro cercano di dare il massimo. Ci sono volte che esce e altre volte no. L’atteggiamento c’è e nessuno può biasimarci per questo”.

Foto: Instagram Saul