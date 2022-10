Satriano: “Vorrei tornare all’Inter, ma per giocare”

Intervistato a SportWeek all’indomani della brutta sconfitta contro la Juventus, l’attaccante dell’Empoli Martin Satriano ha parlato di un suo eventuale futuro, rivelando un suo desiderio: “Io all’Inter vorrei tornare, ma per giocare. So che devo imparare ancora tanto, ma mi sento pronto. E, d’altra parte, si impara soltanto giocando. Lautaro lo sento più vicino alle mie caratteristiche. E’ aggressivo, ‘cattivo’, quando non fa gol si incazza come me. In allenamento parlavamo tanto, lui mi dava consigli: prova a fare così, colpisci la palla in questa maniera. Ogni tanto ci sfidavamo. Io sono molto competitivo, mi piace scommettere coi compagni d’attacco o coi portieri, mi serve per fare sempre meglio. Ieri, per esempio: Lammers mi provocava, diceva che stavo tirando delle bresaole verso la porta. Allora ho calciato sempre più forte. Battere Vicario, il nostro portiere, però, è difficile: in allenamento si tuffa come in partita”.

Foto: instagram Satriano