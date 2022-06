Satin: “In questo momento De Ligt non può valere più di 50 milioni”

Il noto procuratore Bruno Satin ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tuttosport, durante la quale ha parlato di Matthijs de Ligt e Kalidou Koulibaly, fissando i loro prezzi attuali in vista di un loro possibile passaggio di consegne alla Juventus. Di seguito le parole del procuratore: “A mio avviso, al di là della clausola, in questo momento De Ligt non può valere più di 50 milioni di euro. Mentre Koulibalu credo che ne valga 30”

Foto: Instagram De Ligt