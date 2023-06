Sassuolo, tutto l’incasso del match con la Fiorentina andrà all’Emilia Romagna

Annuncio importante del Sassuolo che ha voluto dare un importante segno riguardo l’aiuto alle popolazioni colpite dalle recenti alluvioni. Il comunicato del club in vista della partita contro la Fiorentina:

“In merito all’ultima giornata di Serie A TIM, Sassuolo-Fiorentina, in programma venerdì 2 Giugno alle ore 20.30 presso il Mapei Stadium, il Sassuolo calcio comunica che tutto l’incasso sarà devoluto alla raccolta fondi avviata dalla Regione Emilia-Romagna per sostenere le comunità romagnole colpite dalla recente alluvione, prossimamente inoltre verranno comunicate ulteriori iniziative per supportare la causa.”

Foto: Twitter Sassuolo