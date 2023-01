Sassuolo, tre schiaffi al Milan: 3-1 all’intervallo (Defrel-Frattesi-Berardi-Giroud)

Blackout Milan nella prima frazione del lunch match in corso a San Siro contro il Sassuolo. I rossoneri di Pioli, dopo l’iniziale vantaggio dell’8′ con Giroud (annullato per fuorigioco dal VAR), subisce un pesantissimo uno-due: al 19′ e al 22′ con Defrel e Frattesi. Ad ispirare i compagni c’è un super Berardi, entrambi i gol sono propiziati da un assist dell’ala italiana. Il Milan non si arrende e riapre la gara con Giroud: questa volta la rete di testa (su assist di Calabria) è valida. Pochi minuti dopo, precisamente sei, e ritorna il doppio vantaggio degli ospiti: Berardi – dopo due assist – trova la rete dell’1-3 con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il ventottenne si conferma, ancora una volta, autentica bestia nera della squadra meneghina. Resta da registrare la linea difensiva degli uomini di Pioli, i quali sono reduci da dieci reti subite in due partite e mezzo (Inter in Supercoppa italiana, Lazio e primo tempo contro gli emiliani).

Foto: sito ufficiale Sassuolo