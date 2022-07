Sassuolo, Thorstvedt si presenta: “Voglio fare tanti gol. Serie A tra le top in Europa”

Intervenuto ai microfoni di SassuoloChannel, il neo acquisto Kristian Thorstvedt ha raccontato i suoi primi giorni con la maglia del Sassuolo: “Conoscevo già il club, milita in Serie A da diversi anni ormai, ha fatto un bel percorso. Conosco bene il campionato, la Serie A è tra le top Leghe in Europa, c’è anche qualche norvegese che gioca in Serie A. La seguo da un po’ di tempo, come dicevo è un campionato importante e non vedo l’ora di giocarci. Sono felice di essere qui. Mister Dionisi è stato gentilissimo sin da subito con me, lo conoscevo già da prima, conoscevo il suo tipo di gioco offensivo. È un tipo di gioco che mi si addice, sono contento. Il mio obiettivo è giocare il più possibile e aiutare la squadra. All’inizio serve tempo per abituarsi al nuovo tipo di gioco, per me ora è importante ambientarmi, ai nuovi compagni e al gioco, poi vedremo. Ai tifosi voglio promettere che darò sempre il 100% in campo, così da lasciarvi il sorriso a fine partita”.

Foto: Thorstvedt Instagram